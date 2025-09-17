Motorizado fallece al estrellarse contra un paredón en carretera a Somoto

En el hospital Juan Antonio Brenes Palacios, de Somoto, se rindió ante la muerte el señor Luis Ariel Matey Pineda, de 40 años de edad, a causas de las graves lesiones que sufrió al accidentarse en motocicleta.

Luis Ariel Matey Pineda, de 40 años

El percance vial sucedió en la comunidad Los Lirios, localizada en el kilómetro 225 de la carretera hacia Somoto, en el municipio de Telpaneca, departamento de Madriz el domingo pasado a las 9 de la noche.

Luis Ariel Matey conducía en estado ebriedad y a exceso de velocidad la motocicleta marca Bajaj, multicolor, placa MZ 17456, cuando perdió el control y fue a estrellarse contra un paredón de tierra.

Producto del brutal impacto, el motociclista resultó con trauma craneal severo y otras lesiones que le impidieron sobrevivir a pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida.