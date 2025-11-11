Motorizado entre la vida y la muerte al impactar contra poste de concreto en Diriomo

Con pronóstico reservado de vida se encuentra Pedro Rugama Lacayo, de 28 años, a causa del trauma craneal severo que sufrió al accidentarse en motocicleta, en Diriomo, Granada.

Cazadores de Noticias informaron que Pedro transitaba por una calle de la comarca Palo Quemado, cuando perdió el control de la moto y chocó contra un poste de concreto.

Por la gravedad de las lesiones, Rugama Lacayo fue trasladado al hospital Amistad Japón Nicaragua, de Granada, donde se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos.

NIÑO LESIONADO

Otro accidente de tránsito ocurrió en Jinotepe, Carazo, donde resultó lesionado el niño Cristhian Bermúdez Rosales, de 10 años.

El pequeño viajaba como pasajero en la moto placa CZ 25-027 cuyo conductor Junior Bermúdez, de 18 años, irrespetó una señal de alto y se estrelló contra una camioneta conducida por Jaime Molina, de 45 años

En el hecho, el menor sufrió una posible fractura en la pierna izquierda, más golpes y excoriaciones en distintas partes del cuerpo, por lo cual fue trasladado al hospital Regional Santiago, de Jinotepe.

