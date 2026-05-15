Motorizado encuentra la muerte al invadir carril contrario en carretera Nandaime – Rivas

El motociclista José Santiago Galeano Hernández, de 27 años, murió de forma inmediata en un accidente ocurrido en el sector de La Aceitera, kilómetro 66 de la carretera Nandaime-Rivas, la tarde de este jueves.

Nandaime Policía Nacional busca responsables de fatal choque

José Galeano viajaba de sur a norte en la moto placas M 357-048 y al intentar aventajar dos vehículos se encontró con el camión color blanco matrícula RI 16-245 conducido por Yener Antonio Hernández Castillo de 37 años, saliendo proyectado por los aires.

Del fuerte impacto el motociclista cayó en el otro carril, donde fue arrollado por el jeep Suzuki placa M 454-781, falleciendo con el cráneo destrozado. Este vehículo era conducido por el extranjero Jorge Arturo Blancos Bogantes de 50 años.

Las autoridades de la Policía Nacional investigan a fondo el caso para determinar la responsabilidad de los involucrados.