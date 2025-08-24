Motorizado a exceso de velocidad se estrella contra un árbol en Granada

Con trauma de tórax resultó el motociclista Manuel Cano Pérez, de 31 años, al estrellarse contra un árbol, en la comarca Monte Verde, en Granada.

El lesionado relató que un perro callejero se le atravesó en la vía, acción que lo hizo perder el control, salir de la vía y chocar contra el árbol.

Cano Pérez fue trasladado de emergencia al hospital Amistad Japón Nicaragua, de Granada, donde se encuentra ingresado.

Otro accidente de tránsito ocurrió en el sector de Las Palmas, en la carretera El Sauce – Achuapa, en el departamento de León, donde resultó lesionado el motociclista Osman Flores Castillo, de 20 años.

El afectado perdió el control por causas desconocidas, lo que provocó que saliera de la vía y se estrellara contra un árbol.

En el hecho, Osman Flores resultó con una fractura en el brazo derecho por lo cual fue transferido de El Sauce hacia el hospital Oscar Danilo Rosales, de la ciudad universitaria.

