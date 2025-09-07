Motociclista y pasajero pierden la vida al impactar contra una cuneta en Rancho Grande

Jordin Zeledón Guevara, de 20 años; y Elvin Antonio Castellón, de 24, murieron la noche del sábado al accidentarse en motocicleta, en Rancho Grande, Matagalpa.

Jordin Zeledón Guevara, de 20 años

Las víctimas viajaban en la moto placa M 186-737que conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad el joven Jordin Zeledón.

Cazadores de Noticias informaron que al llegar a la Colonia Agrícola número 2, el motorizado perdió el control, derrapó la vía y ambos impactaron la cabeza contra una cuneta.

Los ocupantes de la moto no portaban casco de seguridad, por lo cual murieron a consecuencia de fracturas en el cráneo.

