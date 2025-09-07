type here...
Buscar
29.7 C
Managua
domingo, septiembre 7, 2025
Sucesos

Motociclista y pasajero pierden la vida al impactar contra una cuneta en Rancho Grande

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Jordin Zeledón Guevara, de 20 años; y Elvin Antonio Castellón, de 24, murieron la noche del sábado al accidentarse en motocicleta, en Rancho Grande, Matagalpa.

Jordin Zeledón Guevara, de 20 años
Jordin Zeledón Guevara, de 20 años

Las víctimas viajaban en la moto placa M 186-737que conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad el joven Jordin Zeledón.

Cazadores de Noticias informaron que al llegar a la Colonia Agrícola número 2, el motorizado perdió el control, derrapó la vía y ambos impactaron la cabeza contra una cuneta.

Los ocupantes de la moto no portaban casco de seguridad, por lo cual murieron a consecuencia de fracturas en el cráneo.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456