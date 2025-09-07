Motociclista y pasajero pierden la vida al impactar contra una cuneta en Rancho Grande

Jordin Zeledón Guevara, de 20 años; y Elvin Antonio Castellón, de 24, murieron la noche del sábado al accidentarse en motocicleta, en Rancho Grande, Matagalpa.
Las víctimas viajaban en la moto placa M 186-737que conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad el joven Jordin Zeledón.
Cazadores de Noticias informaron que al llegar a la Colonia Agrícola número 2, el motorizado perdió el control, derrapó la vía y ambos impactaron la cabeza contra una cuneta.
Los ocupantes de la moto no portaban casco de seguridad, por lo cual murieron a consecuencia de fracturas en el cráneo.