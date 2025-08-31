Motociclista y pasajera besan el pavimento en aparatoso accidente en Carazo

El motociclista Gustavo Adolfo Aragón Aburto, de 41 años, y su pasajera Wendy Tamara Rodríguez, de 31, resultaron lesionados en la colisión contra un carro, en la carretera Jinotepe – Nandaime, en Carazo.

Accidente de moto en Carazo: dos heridos

Los lesionados viajaban en la moto placa M 253-773 cuando fueron impactados por el carro que manejaba Marcos Nicaragua Rodríguez, de 57 años, en circunstancias investigadas por la policía.

En el hecho, la peor parte se la llevó Wendy Rodríguez quien sufrió múltiples lesiones en su humanidad.

Los afectados fueron auxiliados por miembros de socorro que los trasladaron al hospital Regional Santiago, de Jinotepe, Carazo.

