Motociclista termina en el hospital luego de impactar contra una rastra en Villa El Carmen

El motociclista Rolando de Jesús Gutiérrez Sotelo, de 38 años, resultó lesionado al estrellarse la madrugada de hoy en la parte trasera de una rastra que estaba parqueada en el kilómetro 37.5 de la carretera hacia el municipio de Villa El Carmen.

Motociclista herido en choque en Villa El Carmen

Cazadores de noticias informaron que aparentemente el exceso de velocidad con que se desplazaba el motociclista le impidió frenar a tiempo y acabó impactando contra la rastra conducida por Némer Moraga, de 27 años.

Mientras el lesionado fue llevado a un centro asistencial, agentes de la Policía de Tránsito se presentaron al sitio para determinar las responsabilidades de los involucrados en el accidente.

