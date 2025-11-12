Motociclista sufre graves lesiones al ser impactado por vehículo en Moyogalpa, Isla de Ometepe
En estado de salud delicado resultó Jorge Taylor al ser impactado con todo y su motocicleta placa M 154-694 por el vehículo matrícula M 385-084, cuyo conductor se desplazaba por la cancha municipal de Moyogalpa, en la Isla de Ometepe, Rivas, la noche de este martes.
Enseguida, Taylor fue trasladado por buenos samaritanos al hospital Héroes y Mártires de Moyogalpa, donde médicos de turno valoran su traslado o no al hospital Gaspar García Laviana de Rivas.
Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del accidente vial desplazaron un equipo para determinar las causas y la responsabilidad de los involucrados.
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