Motociclista sufre graves lesiones al ser impactado por vehículo en Moyogalpa, Isla de Ometepe

En estado de salud delicado resultó Jorge Taylor al ser impactado con todo y su motocicleta placa M 154-694 por el vehículo matrícula M 385-084, cuyo conductor se desplazaba por la cancha municipal de Moyogalpa, en la Isla de Ometepe, Rivas, la noche de este martes.

Grave accidente de moto en Moyogalpa deja herido a Jorge Taylor

Enseguida, Taylor fue trasladado por buenos samaritanos al hospital Héroes y Mártires de Moyogalpa, donde médicos de turno valoran su traslado o no al hospital Gaspar García Laviana de Rivas.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del accidente vial desplazaron un equipo para determinar las causas y la responsabilidad de los involucrados.

