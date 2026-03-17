Motociclista sufre fracturas al impactar contra muro por ir hablando por celular

Con la pierna y la muñeca izquierda quebradas resultó el señor Orlando Hernández Mora, de 42 años, tras impactar en moto contra un muro de piedras en la entrada a Villa Feliz, en la ciudad de Granada.

Según testigos, Orlando perdió el control de su moto y se accidentó por ir hablando con su celular mientras conducía.

El lesionado fue auxiliado por miembros de la Cruz Blanca quienes lo trasladaron de emergencia al Hospital Amistad Japón Nicaragua donde fue asistido por el personal y dejado ingresado en sala de ortopedia.

