Motociclista se mata al impactar en la parte trasera de camión en Jinotega

El joven Byron Sevilla Zamora, de 17 años, murió de manera instantánea la mañana de este lunes al accidentarse en moto en un camino de la comunidad de Kantayawas, en San José de Bocay, Jinotega.

Motociclista muere en Kantayawas tras brutal giro

Según testigos el conductor de la motocicleta impactó en la parte trasera de un camión que era conducido por Armando Gabriel Picado Rizo.

Al momento del accidente, Byron llevaba como pasajero de la moto a Isaías Zamora, de 35 años, quien resultó con lesiones leves.

Agentes de la Policía de Tránsito se desplazaron a la escena para realizar las investigaciones y determinar las causas exactas del accidente.