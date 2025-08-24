type here...
Motociclista se mata al impactar contra semoviente en San Juan de Limay

Por Jhonny Martínez
Producto de un trauma craneal severo falleció la noche de este domingo el motociclista Wilfredo José Hoyes Ordóñez, de 40 años, al impactar contra un semoviente en la zona de San Juan de Limay, en el departamento de Estelí.

El hecho ocurrió exactamente en la comunidad Mateare, por donde Wilfredo José se desplazaba en su moto a exceso de velocidad cuando le salió al paso un semoviente.

La policía llegó al sitio y tras hacer las diligencias correspondientes procedieron a entregar el cuerpo de Wilfredo José Hoyes Ordoñez a su familia, para su vela y cristiana sepultura.

