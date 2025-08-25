Motociclista se fractura una pierna al chocar contra toro en La Paz Centro

Con una fractura en la pierna derecha y una herida en la cabeza resultó el joven Juan José Quezada Martínez, de 23 años de edad, al impactar en moto contra un toro en el municipio de La Paz Centro, en León.

Quezada fue auxiliado por buenos samaritanos que lo llevaron al centro de salud de La Paz Centro de donde luego lo remitieron al Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello de León.

Al mismo centro asistencial leonés fue llevado Kevin José Delgado, de 18 años de edad, quien sufrió una fractura en la pierna derecha y golpes en el cuerpo al caer ebrio al fondo de un cauce.

Kevin fue encontrado por pobladores en el fondo del cauce localizado en el barrio Ermita de Dolores de la ciudad de León.

