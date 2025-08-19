type here...
Sucesos

Motociclista resquebrajado al impactar contra camión en la ciudad de Rivas

Por Jhonny Martínez
Con una posible fractura en su pierna izquierda y golpes resultó el motociclista Laureano Cerrato, de unos 50 años de edad, al colisionar de frente contra el camión placa RI 11-59, cuyo conductor se desplazaba por el barrio La Puebla de la ciudad de Rivas, esta noche.

Motociclista herido en Rivas tras choque con camión
Motociclista herido en Rivas tras choque con camión

Don Laureano fue atendido por miembros de los Bomberos Unidos, quienes luego de estabilizarlo lo trasladaron al hospital Gaspar García Laviana.

En tanto, agentes policiales investigan mayores detalles para determinar la responsabilidad de los involucrados.

