Motociclista queda grave tras estrellarse contra maquinaria pesada, en Carazo

La mañana de este sábado falleció Julio Josué Martínez Gutiérrez, de 22 años, en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Santiago, de Jinotepe, en Carazo, luego de las graves lesiones sufridas en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera entre Diriamba y Las Esquinas, en el departamento de Carazo.

El joven sufrió politraumatismo severo, fracturas en tibia y peroné de la pierna izquierda, además de una herida en la zona lumbar.

Tras el impacto fue auxiliado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, trasladado de emergencia al centro asistencial donde fue intervenido quirúrgicamente y posteriormente se rindió antes la muerte en Unidad de Cuidados Intensivos.

La Policía Nacional investiga las circunstancias del hecho, mientras este trágico suceso enluta a una familia nicaragüense.