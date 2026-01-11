Motociclista pierde una pierna en accidente de transito en Masaya
Con su pierna derecha amputado quedo el motociclista Kevin José Medina, de 25 años, al verse involucrado en un accidente de tránsito cerca del Calvarito, en la ciudad de Masaya, este domingo por la tarde.
Información preliminar del hecho revela que Kevin José iba manejando su motocicleta cuando fue impactado por la camioneta placa de Boaco 15-331, cuyo conductor huyó del sitio.
Kevin José Medina fue llevado de urgencia al hospital comandante Hilario Sánchez, en tanto la policía este ejecutando un operativo nacional, para capturar al conductor de la camioneta involucrado en el hecho.