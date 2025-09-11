type here...
Sucesos

Motociclista pierde la vida en colisión contra un camión en carretera El Jícaro – Murra

Por Jhonny Martínez
El motociclista Henry Ernaldo Morales Valle, de 51 años de edad, murió debido a las graves lesiones que sufrió al verse involucrado en una colisión con el camión marca Hino placa ES 35-833 conducido por Darwin Antonio Herrera Melgara de 44 años.

La tragedia vial ocurrió la tarde de este miércoles, en la comunidad Sabana Larga, situada en el tramo de carretera El Jícaro-Murra en el departamento de Nueva Segovia.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que Morales Valle se desplazaba en una motocicleta marca Serpento, color azul, placa NS 19-493 al momento del violento accidente vial que es investigado por las autoridades policiales.

