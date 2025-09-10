Motociclista pierde la vida en colisión contra un automóvil en Tola, Rivas

De forma inmediata falleció a la 1:30 de la tarde de este miércoles el joven Jean Carlos Espinoza Mora, de 23 años de edad, al colisionar en moto contra un auto en el municipio de Tola, departamento de Rivas.

El accidente sucedió a unos cien metros antes del puente La Zopilota, por donde Jean Carlos se desplazaba a bordo de una motocicleta con placas de Rivas 48223.

El otro vehículo involucrado en la desgracia es el auto Hyundai color celeste matrícula NS 9233 conducido por el capitalino Ariel Ortiz.

El infortunado Jean Carlos Espinoza laboraba para la empresa de zona franca Gildan y al momento de la fatalidad se dirigía de la ciudad de Rivas a su casa situada en la Villa Eddy Monterrey, en el municipio de Tola.

A consecuencias del brutal impacto, tanto la moto como el auto resultaron con daños de consideración.

El conductor del auto dijo en el lugar que el motociclista le invadió el carril, en tanto los familiares del fallecido afirmaron que fue lo contrario.

Al lugar de la tragedia se presentaron agentes policiales para determinar las circunstancias exactas en que ocurrió el accidente.

Tragedia en Tola: Joven fallece en accidente de moto



