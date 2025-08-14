Motociclista pierde la vida al pasar a exceso de velocidad sobre reductor de velocidad en Pantasma

El señor Daniel Antonio Zeledón González, de 39 años de edad, falleció en el trayecto al centro de salud Adelina Ortega, después de accidentarse en su motocicleta en Santa María de Pantasma, en Jinotega.

Fallece Daniel Zeledón en accidente de moto en Jinotega

La mañana de este jueves, Zeledón conducía sin casco y a exceso de velocidad una moto marca Bajaj color blanco sin placas, cuando perdió el control y cayó al pavimento, tras pasar sobre un reductor de velocidad.

Zeledón era conocido cariñosamente como “El Sarro” y el accidente sucedió en el lugar conocido como El Aserrío, en la carretera hacia Wiwilí, donde fue auxiliado por personas del sector, sin embargo no logró sobrevivir.

Al momento del accidente, Daniel Antonio Zeledón llevaba colgados a los lados de la motocicleta dos bidones de leche, lo que también incidió en la pérdida de control, que provocó la fatalidad.

El cuerpo del fallecido fue trasladado por sus familiares a la comunidad El Charcón número dos, de donde era originario.

