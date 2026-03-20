Motociclista pierde la vida al impactar contra camioneta en San Carlos, Río San Juan
El ciudadano Carlos Antonio Morales Espinoza, de 22 años, murió al impactar de frente en moto contra una camioneta en San Carlos, Río San Juan, a las 11 con 45 minutos del mediodía de este viernes.
Nuestro corresponsal en Río San Juan, José Duarte, nos informó de forma preliminar, que Carlos viajaba en la moto cuando por causas desconocidas invadió el carril contrario e impactó contra una camioneta color rojo.
Presuntamente, al momento del accidente junto a Carlos Morales viajaba en la moto otra persona que resultó lesionada, cuya identidad se desconoce.
El accidente sucedió frente a la iglesia evangélica ubicada en la Quinta Lidia, en el municipio de San Carlos.