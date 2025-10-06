Motociclista pierde la vida y su acompañante está grave al colisionar contra camioneta en Waspam Norte

Un trágico accidente de tránsito ocurrido anoche frente a la tienda de pinturas Sherwin Williams, en la entrada al barrio Waspam Norte, acabó con la vida del motociclista German Rigoberto Avilés Sánchez, de 35 años.

Motociclista muere en trágico accidente en Managua

El impacto, que se produjo al colisionar su moto con una camioneta, le provocó un politraumatismo que le causó la muerte instantánea en el lugar del suceso.

​Según el testimonio de testigos, Avilés Sánchez, presuntamente conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, de Este a Oeste a bordo de la motocicleta placa M 255 908.

El accidente ocurrió cuando impactó la camioneta con matrícula M 182-887, conducida por Mario José Davis Mondi, de 61 años, también en presunto estado de ebriedad, al momento que este realizaba un giro de Oeste a Norte.

​Junto a German Avilés viajaba Ingrid Patricia Velásquez Hernández, quien sufrió graves lesiones y fue trasladada de urgencia al hospital Carlos Marx para recibir atención médica.

Avilés residía en el anden 9 del grupo A de las Américas Uno, lugar en donde también habita Ingrid Velásquez.

​Testigos del fatal suceso lamentaron la imprudencia, indicando que, de haber respetado el límite de velocidad establecido por la Ley, el motociclista habría tenido tiempo de frenar y evitar la colisión.

​Agentes de la Policía Nacional de la Estación 6 se presentaron en el lugar de los hechos, donde detuvieron a Mario José Davis Mondi para las investigaciones correspondientes.

El cuerpo de German Rigoberto Avilés Sánchez fue remitido al Instituto de Medicina Legal y luego de ser entregado a su familia será velado y sepultado con apoyo de la comunidad ya que son de escasos recursos económicos.