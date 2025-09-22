type here...
Sucesos

Motociclista pierde el control en curva y termina fallecido al pie de un árbol en Comalapa

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Un motociclista identificado preliminarmente como Harry Narváez murió la noche de ayer domingo al accidentarse en una carretera del municipio de Comalapa, en el departamento de Chontales.

Información preliminar indica que Harry conducía a exceso de velocidad y en supuesto estado de ebriedad, cuando perdió el control en una curva y derrapó, saliéndose la vía hasta quedar muerto cerca de un árbol.

Harry Narváez llevaba de pasajera a una mujer identificada de momento solo como Patricia, quien resultó con diversos tipos de lesiones, siendo llevada al centro de salud de Comalapa.

La policía chontaleña ya investiga el hecho que deja luto en otra familia nicaragüense, por la imprudencia de los motociclistas de manejar borrachos y a exceso de velocidad.

