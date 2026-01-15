Motociclista perece tras impactar contra camión en la Carretera Masaya – Granada

El joven Gerald Antonio Lara Espinoza, de 24 años, falleció la tarde de este jueves varias horas después de haberse accidentado en motocicleta en el sector del Aguacate, kilómetro 36 de la carretera Masaya – Granada.

Gerald Antonio Lara Espinoza, de 24 años,

Lara Espinoza viajaba en una moto con placas M-172-139 cuando por causas desconocidas impactó en un camión cargado de bebidas gaseosas matrícula M 366-375, sufriendo trauma craneal severo y golpes en otras partes del cuerpo.

El lesionado fue llevado de inmediato al hospital Comandante Hilario Sánchez Vásquez, de la ciudad de Masaya, donde se rindió ante la muerte a pesar de los esfuerzos médicos para salvarle la vida.

Gerald Lara Espinoza habitaba detrás del cementerio de la comarca El Capulín No. 1, en el municipio de Granada, en donde sus familiares y amigos se encuentran conmocionados por la desgracia.

Las circunstancias en que ocurrió el trágico percance vial están siendo investigadas por los agentes policiales de tránsito.

