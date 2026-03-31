Motociclista perece tras estrellarse contra árbol en San Rafael del Sur

El motociclista Ulises Ernesto Mendoza Bermúdez, de unos 35 años, falleció al mediodía de este martes tras perder el control de la moto que conducía y estrellarse contra un árbol a orillas de la vía.

Ulises Ernesto Mendoza Bermúdez

El accidente ocurrió antes de llegar a los Tanques Azules, en la carretera hacia Masachapa, en el municipio de San Rafael del Sur, en el departamento de Managua.

Al momento del percance vial, el hombre aparentemente andaba en estado de ebriedad a bordo de una motocicleta color naranja con negro placa M 266-025.

Aunque fue auxiliado por personas de la zona y trasladado en un camioncito al hospitalito de Masachapa, llegó sin los signos vitales, a consecuencias de las graves lesiones que sufrió en la cabeza y el pecho.

