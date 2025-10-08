Motociclista perece al estrellarse contra un mojón en San Juan de Limay, Estelí

El ciudadano José Alejandro Cruz Arróliga, de 41 años de edad, murió de forma instantánea al perder el control de su motocicleta placa ES 30-09, salirse de la vía e impactar contra un mojón, la tarde de este miércoles.

La tragedia ocurrió en una curva del sector conocido como El Arrayan del municipio de San Juan de Limay, en el departamento de Estelí.

Tu Nueva Radio Ya, conoció que el señor Cruz Arróliga, habitaba junto a sus familiares en la comunidad El Granadillo.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del trágico accidente se movilizaron al lugar para indagar mayores detalles.