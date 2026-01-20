Motociclista muere tras sufrir desmayo e impactar contra árbol en Nandaime

Víctima de politraumatismo murió la noche de este lunes el motociclista Everth Noel Rodríguez Delgado, de 33 años, al accidentarse en el kilometro 59 de la carretera Granada – Guanacaste.

Everth Noel Rodríguez Delgado, de 33 años

Cazadores de noticias informaron que Everth Noel al parecer sufrió un desmayo mientras conducía su moto y se fue a estrellar contra un frondoso árbol, resultando con severas lesiones en su cuerpo.

El motociclista oriundo de la comunidad La Barranca, en Nandaime, fue llevado al nuevo hospital Tepeyac, en donde dio su último suspiro de vida.

