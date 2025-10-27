Motociclista muere estrellado en parte trasera de volquete entre Kukra Hill y El Rama

José Antonio Vázquez Ugarte, de 37 años, falleció de forma inmediata al estrellarse en su moto contra la parte trasera de un camión de volquete, la madrugada de este lunes.

Accidente mortal en El Gallo: fallece José Antonio Vázquez

El percance mortal sucedió exactamente en la vuelta El Gallo, localizada en el kilómetro 352 de la carretera El Rama – Kukra Hill, en el Caribe Sur.

Cazadores de noticias informaron que Vázquez Ugarte conducía su moto supuestamente a exceso de velocidad y debido a la oscuridad no vio el pesado vehículo que estaba estacionado sobre la vía en mal estado mecánico.

A causa del fuerte impacto la motocicleta tomó fuego, mientras que el cuerpo de José Antonio Vásquez quedó inerte a un lado de la vía.

Agentes de Tránsito de la Policía Nacional se presentó al lugar para realizar las debidas investigaciones correspondientes.

