¡Dantesco! motociclista muere bajo llantas de furgón en La Paz Centro

Con el cuerpo destrozado murió Wilber Javier Bravo Aguinaga, de 23 años, en un accidente ocurrido la noche del sábado, en el kilómetro 54 y medio de la carretera a La Paz Centro, en el departamento de León.

Joven triturado en La Paz Centro

El ahora occiso se desplazaba en presunto estado de ebriedad en la moto placa M 370-313, y por no guardar la distancia, chocó contra la camioneta placa M 401-650 conducida por Marco Membreño Gómez, de 44 años.



En la colisión, el motorizado cayó en el carril contrario, muriendo triturado bajo las llantas traseras de una rastra cargada de troncos, cuyo conductor circulaba en sentido contrario.



De igual manera, la motocicleta de la víctima quedó desbaratada debajo del pesado vehículo.