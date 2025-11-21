Motociclista muere al impactar ebrio contra automóvil que le invadió el carril en Boaco

De forma inmediata falleció el motociclista Nazer Lorenzo Taleno Jiménez, de 29 años, al estrellarse contra un vehículo en la comarca El Papayal, del municipio de San Lorenzo, en el departamento de Boaco.

Cazadores de noticias informaron que la fatalidad sucedió a las siete de la noche de aye jueves en el kilómetro 102 de la carretera hacia Juigalpa.

De acuerdo con los informantes, Nazer Taleno iba conduciendo una moto marca Génesis colores negro y amarillo, placa BO 9005, en estado de ebriedad, a exceso de velocidad y sin casco de protección.

En esas circunstancias impactó contra el automóvil marca Kia color gris matrícula BO 14086 manejado por Carlos Suárez Jarquín, quien le invadió el carril.

Al momento del fatal accidente, Nazer Lorenzo Taleno se dirigía a su casa ubicada en la comarca El Embudo, del municipio de San Lorenzo, Boaco, donde está siendo velado.

