Motociclista muere al impactar contra el Boulevard en el kilómetro 21 de la carretera Managua – Masaya

Víctima de politraumatismo murió la noche de este domingo el joven Cristian Jefri Ortiz, de 19 años, al accidentarse en motocicleta en el kilómetro 21 de la carretera Managua-Masaya.

Accidente mortal en carretera Managua‑Masaya

Cazadores de noticias informaron que Cristian Jefri se desplazaba a exceso de velocidad la moto placa M 328-017, cuando perdió el control e impactó contra el boulevard, quedando muerto en el sitio.

El joven Cristian Jefri Ortiz supuestamente habitaba en el municipio de Ticuantepe, departamento de Managua. Las circunstancias reales en que murió ya son investigadas por la policía.



