Sucesos

Motociclista muere al derrapar sobre un camino y pasarle encima un camión en San Carlos

Por Jhonny Martínez
Víctima de trauma craneal severo murió la tarde de ayer domingo el joven Jefry Noel Sandigo Sequeira, de 19 años, al accidentarse en motocicleta en San Carlos, Rio San Juan.

La tragedia ocurrió exactamente en la comunidad Cruz Verde, en donde Jefry Noel conducía su motocicleta y por causas desconocidas derrapó sobre la carretera de tierra y un camión le paso sobre su cabeza.

Jefry Noel Sandigo, Sequeira supuestamente era oriundo del sector de Caño Luz, en San Carlos. Los detalles del mortal hecho son investigados por la policía.

