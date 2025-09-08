type here...
lunes, septiembre 8, 2025
Sucesos

Motociclista muere al accidentarse en carretera Managua – León

Por Jhonny Martínez
A la altura del kilómetro 52.5 murió el motociclista Isaías Hilario González Ortiz, de 37 años, al verse envuelto en un accidente de tránsito, en circunstancias investigadas por la policía.

Tragedia vial: Muere motociclista en La Paz Centro
La tragedia vial sucedió exactamente en el sector de la Cartonera, en la jurisdicción de La Paz Centro, en donde información extraoficial indica que Isaías Hilario derrapó en su moto por causas desconocidas.

Isaías Hilario González Ortiz al momento de accidentarse manejaba una moto marca Dayun, color negro, placa de Managua 200-057, y sufrió graves lesiones que le provocaron la muerte instantánea.

