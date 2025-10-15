Motociclista lesionado por esquivar un perro en la carretera Jinotepe – Nandaime

El ciudadano Lester Josué López Pavón, de unos 30 años, resultó lesionado tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera Panamericana Sur y fue trasladado a las salas de emergencia del Hospital Regional Santiago de Jinotepe.

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 53 y medio del tramo Jinotepe-Nandaime.

Según los detalles preliminares, López Pavón se movilizaba en una motocicleta color negro con placa GR 28654 cuando un canino se cruzó repentinamente en la pista, provocando la caída del conductor.

Accidente en Jinotepe deja herido a motociclista

Miembros de Cruz Blanca Nicaragüense se movilizaron hasta el lugar para brindar atención al lesionado y trasladarlo al Hospital Regional Santiago.

Agentes de la Policía Nacional también se presentaron para investigar las circunstancias del accidente.

