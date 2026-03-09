Motociclista irrespeta señal de alto y termina «deschincacado» en un hospital

Con lesiones de consideración resultó anoche el motociclista Ronald Flores, de 25 años, al ser impactado por otro motorizado de donde fue la Clínica don Bosco una cuadra abajo y una cuadra al lago, en el barrio Ducualí, en Managua.

Motociclista herido en accidente en el barrio Ducualí

Nuestro cazador de noticias José Dávila, informó que Flores conducía la moto Génesis color azul placa M 187 726, cuando irrespetó un alto y fue atropellado por la moto color negro matrícula M 354 796, que conducía Rolando Oporta.

Al momento del accidente Ronald Flores andada laborando en la entrega de comidas rápidas y al caer al suelo inconsciente, personas inescrupulosas le abrieron el bolso y le robaron los alimentos que debía ir a dejar a varios clientes.

Técnicos de emergencia de la Cruz Blanca atendieron al lesionado en el lugar, y luego lo llevaron al hospital Manolo Morales donde fue atendido por el personal de turno.

Mientras tanto, agente de tránsito de la policía trasladaron a Rolando Oporta a la delegación policial del Distrito Cuatro, para determinar si tuvo responsabilidad alguna en el accidente.