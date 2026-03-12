Motociclista irrespeta paso peatonal causando muerte de niño de 2 años en carretera a Matagalpa

El niño Hilder Eliel Cano López, de 2 añitos, perdió la vida al ser atropellado junto a su madre Gina López Videa, de 41 años, en el kilómetro 116 de la carretera Sébaco – Matagalpa.

Pobladores de la zona informaron que la fatalidad sucedió en la entrada a la Aceitera, en la comarca Quebrada Onda, a las 6 con 30 minutos de la tarde de ayer miércoles.

Los informantes detallaron que el pequeño iba en brazos de su mamá Gina López y al momento de cruzar la vía por el paso peatonal, fueron impactados por una motocicleta marca Genesis, color negro placa MT 80-369.

La moto era conducida por Denia Elizabeth Molinares Arauz, de 34 años, quien según los testigos irrespetó la señal del cruce peatonal y se los pasó llevando, causando la muerte del muchachito.