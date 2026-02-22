Motociclista irrespeta luz roja y taxista lo manda a volar, en Managua

Con una herida abierta en la cabeza resultó Carlos José López, al ser impactado por un taxi en el costado norte de los semáforos de Plaza Las Victorias, en Managua.

Accidente en Managua: motorizado herido grave en colisión

Cazadores de Noticias informaron que Carlos José presuntamente irrespetó la luz roja del semáforo, cuando fue colisionado por el taxi placa M 02-980, conducido por Amner Flores, de 25 años.

A causa del impacto, el motorizado salió catapultado, sufriendo un trauma craneal al impactar contra el pavimento.

El caso fue atendido por miembros de Cruz Blanca quienes lo trasladaron a un hospital capitalino.

