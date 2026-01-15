Motociclista hace rodar por el pavimento a vendedor ambulante de 82 años, en Juigalpa

Con lesiones de consideración resulto ayer el señor Alfonso Romero, de 82 años, al ser atropellado por el conductor de una motocicleta en las cercanías del Hospital Comandante Camilo Ortega Saavedra, en Juigalpa.

Cazadores de noticias informaron que don “Poncho” quien se dedica a vender espumilla y maní para ganarse el sustento diario, trató de cruzar la calle, cuando lo impactó la motocicleta que conducía Andy Martínez, cayendo bruscamente al pavimento y golpeándose la cabeza.

Personas que se encontraban en el lugar auxiliaron al adulto mayor, dando parte de lo ocurrido a técnicos de Cruz Blanca, quienes les brindaron atención pre hospitalaria al lesionado ingresándolo posteriormente al hospital Comandante Camilo Ortega Saavedra.

En su defensa Andy Martínez, que había salido de su trabajo y se dirigía a su casa cuando al llegar al lugar del accidente adelantó “despacito un vehículo” y fue cuando no vio al octogenario arrollándolo.

Sin embargo será la Policía de Tránsito la que determine su responsabilidad en este accidente que dejó con severas lesiones a don Alfonso Romero.

Por otra parte ayer en horas de la mañana el joven Diego Marcel Estrada Flores, de 24 años, resultó con diversas lesiones al accidentarse en su moto en el kilómetro 114 de la carretera Panamericana Sur..

Diego Estrada, dijo que había salido de su trabajo como vigilante en un negocio de San Juan del Sur, y debido al desvelo “se le durmieron los ojitos” por unos instantes y cuando despertó fue cuando impactó contra una viga.

En el accidente Estrada Flores, sufrió fractura en el pie derecho, por lo que fue llevado al hospital Gaspar García Laviana.

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