Motociclista grave tras ser arrollado por camión en Ocotal

Con graves fracturas resultó ayer el joven Juan Luis Flores López, de 25 años, al ser impactado por un camión en una de las intersecciones de la carretera en la ciudad de Ocotal, Nueva Segovia.

Grave accidente en Ocotal deja a joven con múltiples fracturas

El grave accidente ocurrió a una cuadra la estación de Bomberos Unidos de Ocotal, cuando Juan Flores, se había detenido para esperar poder girar e ingresar a la carretera y un camión lo arrolló.

A causa del impacto Flores López, sufrió fractura de hombro, fractura de cráneo, golpes en el rostro y lesiones en dos vértebras, siendo trasladado al hospital Heroes de Las Segovias, de donde fue transferido por la gravedad de las lesiones al Lenin Fonseca, en Managua.

