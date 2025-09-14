type here...
Sucesos

Motociclista fallece instantáneamente tras colisión con taxi en carretera Granada – Masaya

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El motorizado Yeron José Bravo García, de 30 años, murió la mañana de hoy domingo impactado por el taxi placa MY 00-92, en el sector conocido como parada del Nido, en la carretera Granada – Masaya.

Testigos expresaron que el taxista conocido como “Julio”, de origen costeño, realizó un “Giro en U” y chocó de manera frontal la moto placa MY 43-427 que conducía el ahora occiso.

A causa del impacto, el motorizado salió proyectado e impactó la cabeza contra un poste de tendido telefónico, murieron a causa de una fractura en el cráneo.

Tu Nueva Radio YA conoció que Yeron José Bravo García trabajaba en una zona franca,; y aunque era originario de Tisma, habitaba frente a los Tanques de MEBASA, en el barrio Héroes y Mártires, en Masaya.

