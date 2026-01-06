Motociclista fallece en hospital capitalino tras ser impactado por furgón en Estelí

En el hospital Antonio Lenin Fonseca se rindió ante la muerte Adrián Guevara Díaz, tras haber sido impactado por un furgón en el sector de La Thompson, en Estelí.

El accidente ocurrió a las seis de la tarde del viernes 02 de enero del portón principal de la Industria de Café Nicaragüense 200 metros al norte, sobre la carretera panamericana, al norte de la ciudad de Estelí.

En el vídeo grabado por una cámara de seguridad se observa que el furgón circula de sur a norte cuando repentinamente frena y luego se escucha el impactó.

Producto de la colisión, el motorizado resultó con trauma craneal severo y otras afectaciones graves, en tanto su motocicleta quedó totalmente destruida.

El lesionado fue llevado inicialmente al hospital San Juan de Dios de Estelí, pero debido a la gravedad de las lesiones fue trasladado al centro asistencial capitalino donde falleció a pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida.

Adrián Guevara Díaz era originario de Waslala, Caribe Norte, adonde fue llevado su cuerpo por sus familiares para darle cristiana sepultura en el cementerio de la localidad.

