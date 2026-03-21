Motociclista fallece al estrellarse contra punto fijo después de visitar a su hijo, en Managua

El motociclista Juan Antonio Cáceres Brenes, de 34 años, murió la madrugada de este sábado al impactar contra una cuneta cuando regresaba a su vivienda en Ciudad Sandino, tras visitar a su hijo.

Se presume que conducía a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, o que un perro se le atravesó en la vía, provocando que perdiera el control de la motocicleta.

Familiares denunciaron que al llegar al lugar no encontraron sus pertenencias, por lo que presumen que fue víctima de robo tras el fatal accidente. Autoridades de tránsito investigan este hecho que ha causado conmoción.