Motociclista entre la vida y la muerte al chocar contra bus de la ruta 105

Con pronóstico reservado de vida se encuentra el motociclista Cristofer Agustín Guerrero Torres, de 21 años, quien la noche del sábado, chocó de manera frontal contra un bus que cubre la ruta 105.

Motociclista grave tras choque frontal en Managua

El aparatoso accidente ocurrió en una calle del barrio San Judas, en Managua, cuando supuestamente, el motorizado invadió el carril del bus.

A causa del impacto, Cristofer Guerrero quien se desplazaba en la moto placa M 32-803 sufrió un trauma craneal y otras lesiones graves.

En un primer momento fue trasladado al hospital Fernando Vélez Paiz, de donde fue transferido al Antonio Lenín Fonseca.

Agentes de la estación 3 de policía amplían las investigaciones del caso para determinar el grado de responsabilidad de los involucrados en el accidente.