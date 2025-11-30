Motociclista ebrio perece al accidentarse en la carretera Matiguás – Río Blanco

De forma instantánea perdió la vida Luis Manuel Espinoza Flores, de 40 años de edad, tras perder el control de su motocicleta por conducir a exceso de velocidad y en supuesto estado de ebriedad.

La tragedia vial ocurrió a las 11:30 de la noche de este sábado, en el kilómetro 184 y medio de la carretera Matiguás – Río Blanco en el departamento de Matagalpa.

Agentes de la Policía Nacional al conocer del caso se desplazaron al lugar para indagar mayores detalles del mortal accidente.

