Motociclista ebrio escapa de la muerte tras impactar contra camioneta en Nindirí, Masaya

Con el brazo izquierdo destrozado resultó el motociclista Melvin José Pérez al impactar contra la camioneta placa M 171-577 conducida por Francisco Javier Herrera Pasos, cuando se desplazaba por la comarca Veracruz en el municipio de Nindirí, Masaya, la tarde de este jueves.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que el motociclista perdió el control por los tragos que andaba entre pecho y espalda, se salió de su vía y se estrelló contra la camioneta.

Enseguida buenos samaritanos trasladaron a Melvin Pérez en vehículo particular al hospital Manolo Morales Peralta, en tanto, agentes policiales investigan a fondo el caso.

