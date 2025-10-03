Motociclista con pronósticos reservados al ser arrollado por conductor de Jeep en un barrio capitalino

Con lesiones de consideración resultó anoche Harry Leonel Torres, al ser atropellado por un Jeep color rojo quemado en los semáforos del barrio Waspan Sur.
Cazadores de noticias informaron a “Ya de Madrugada” que Harry Leonel circulaba en dirección de oeste a Este en la motocicleta Génesis color negro, cuando en la misma dirección se dirigía el Jeep placas M 108 703, cuyo conductor aceleró la marcha para huir.
Taxistas le dieron persecución al irresponsable que conducía como bólido a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad, sin darle alcance pero si logrando anotar la placa lo que ayudara a la Policia Nacional, localizarlo y encarcelarlo por lesiones y fuga.
En tanto Harry Leonel Torres, fue llevado al hospital Carlos Marx, donde quedo ingreso.