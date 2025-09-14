type here...
Sucesos

Jovencita de 15 años pierde la vida en accidente de tránsito en Siuna

Por Marjourie Robleto
Ashly Abigail García, de 15 años, murió la noche del sábado minutos después de verse involucrada en un accidente de tránsito, en la comunidad Mongallo, en Siuna, Caribe Norte.

La víctima viajaba como pasajera en una moto placa TM 368 conducida por Lesbin Peralta Montalván, de 19 años.

Personas en el lugar manifestaron que los ocupantes de la moto fueron colisionados por dos sujetos que se movilizaban en otra motocicleta, los cuales huyeron del lugar.

A causa del impacto, Ashly Abigail García salió proyectada hacia una hondonada a un lado de la vía., sufriendo un trauma craneal y otras lesiones graves que le causaron la muerte.

