Motociclista atropella a señora y la deja tendida cerca de la Rotonda Cristo Rey

Una mujer de 49 años, identificada como Karla Ojeda, resultó con lesiones en distintas partes de su cuerpo tras ser impactada por una motocicleta en las cercanías de la Rotonda Cristo Rey, en Managua.

Mujer herida por motorista huido en Rotonda Cristo Rey

Según personas que observaron el hecho, Karla intentaba cruzar la vía cuando fue embestida por un motociclista, quien la dejó tendida sobre el pavimento con visibles signos de dolor.

Los testigos se mostraron indignados ante la actitud del motociclista, quien, en lugar de detenerse para brindar auxilio a la mujer, decidió huir de la escena con rumbo desconocido.

Minutos después del percance, miembros de los Bomberos Unidos llegaron a brindar primeros auxilios a la lesionada y luego de estabilizarla, procedieron a llevarla de emergencia a un centro hospitalario para que recibiera atención médica.

Pese a la fuga del sujeto, personas que presenciaron el accidente indicaron que la placa de la motocicleta es M 296-304, lo que servirá a la Policía para localizar al irresponsable e inhumano sujeto para que responda por las lesiones causadas a Karla Ojeda.

