Motociclista arrolla mortalmente a un adulto mayor en colonia Máximo Jerez

El señor Elías Enrique Espinoza Sánchez, de 81 años, murió tras ser atropellado por un motociclista en una calle de la colonia Máximo Jerez, en el Distrito Uno de Managua.

La fatalidad sucedió a las tres de la madrugada de ayer martes, a dos cuadras del colegio Luis Alfonso Velásquez Flores, donde don Elías estaba afuera de su vivienda, cuando fue atropellado.

Cazadores de noticias informaron que tras impactar mortalmente al adulto mayor, el motorizado aceleró la marcha sin dar lugar a que alguien pudiera observar sus facciones y las características de su moto.

Se espera que, con ayuda de cámaras de seguridad del sector, las autoridades policiales logren conocer las características y placa de la motocicleta involucrada en el fatal accidente.

