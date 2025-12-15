Motociclista apresurado invade carril y muere estrellado contra camión en La Dalia

El motorizado Uriel Rivera murió la tarde de hoy lunes al chocar de manera frontal contra un camión placa JI 16-651, en la comarca La Estrella, ubicada en La Dalia, Matagalpa.

Fatal accidente de motorizado en La Dalia, Matagalpa

Cazadores de Noticias informaron que el motorizado intentó aventajar una camioneta cuyo conductor bajó la velocidad, y en la acción, invadió el carril contrario.

En el hecho, el motorizado salió proyectado hacia la vía, muriendo al impactar la cabeza contra la calle adoquinada.

El ahora occiso habitaba en la comunidad Sonora, ubicada en La Dalia, Matagalpa.

