Ministerio de Salud destaca reducción de casos de influenza, malaria y neumonía

El Ministerio de Salud informó este lunes que en la semana que culminó el 30 de mayo de 2026, se registró una importante disminución de enfermedades respiratorias y vectoriales en comparación con el periodo anterior.

La mayor reducción de la semana se observó en la Influenza, la cual presentó un descenso del 20% en el número de casos confirmados, registrando únicamente 24 personas enfermas.

Asimismo, las autoridades sanitarias reportaron un comportamiento favorable en la Malaria, que mostró una disminución del 14% tras contabilizar un total de 55 casos.

Por su parte, la Neumonía también reflejó una tendencia a la baja con una disminución del 7% en el número de personas afectadas, brindando atención médica a 1,303 pacientes durante este último ciclo.

Respecto a otros padecimientos, el informe detalla que la Leptospirosis se mantuvo estable con tres casos diagnosticados, igual número que la semana pasada.

De la misma manera, el Chikungunya no reportó variaciones al captar 12 pacientes, la misma cifra a la del periodo anterior, mientras que el Zika se mantiene en cero al no reportarse ningún caso en el territorio nacional.

Finalmente, las autoridades señalaron que el Dengue experimentó un incremento del 12% con 57 personas diagnosticadas, por lo cual reiteraron el llamado a las familias nicaragüenses a mantener limpias sus viviendas y unirse a las jornadas comunitarias de eliminación de criaderos de zancudos.

