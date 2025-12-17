Miembro de la Policía Nacional fallece al accidentarse en moto en Nandaime

El motociclista Luis Alberto Bonilla, de 37 años, falleció al impactar contra una valla metálica en el municipio de Nandaime, departamento de Granada, inmediata la madrugada de este miércoles.

Luis Alberto Bonilla, de 37 años

Cazadores de noticias informaron que Bonilla perdió el control de la moto por causas desconocidas y al salirse de la vía, impactó en las hojas metálicas, donde pereció de forma inmediata.

Luis Alberto Bonilla era subinspector de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) de la Policía Nacional, y prestaba sus servicios en una unidad en el departamento de Masaya.

El infortunado era originario de la comarca Apompuá, en el municipio de Potosí, departamento de Rivas, donde lo conocían cariñosamente como «El Chino Bonilla».

Agentes de la Policía se presentaron al sitio del accidente a realizar las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el trágico hecho.